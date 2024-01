POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis vom 27.01.2024 bis 28.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Diebstahl aus Handtasche Am Donnerstag, 25. Januar 2024, um etwa 15:00 Uhr befand sich eine 75-jährige Garrelerin in einem Einzelhandelsgeschäft in Garrel an der Hauptstraße. Hier entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse mit diversem Inhalt aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. ...

