Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Handtasche

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, um etwa 15:00 Uhr befand sich eine 75-jährige Garrelerin in einem Einzelhandelsgeschäft in Garrel an der Hauptstraße. Hier entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse mit diversem Inhalt aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Handtasche

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, um etwa 09:45 Uhr befand sich eine 67-jährige Cloppenburgerin in einem Einzelhandelsgeschäft in Cloppenburg an der Anemonenstraße. Hier entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse mit diversem Inhalt aus der Handtasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Einkaufstasche

Am Freitag, 26. Januar 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr befand sich eine 74-jährige Löningerin in einem Einzelhandelsgeschäft in Löningen an der Angelbecker Straße. Hier entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse mit diversem Inhalt, welche sich in der Einkaufstasche befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Wohnung

In der Nacht von Mittwoch, 24. Januar 2024, auf Donnerstag, 25. Januar 2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine unverschlossene Wohnung in Cloppenburg in der Pappelallee. Hier entwendete er ein Mobiltelefon sowie persönliche Papiere eines 42-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 26. Januar 2024, um etwa 18:53 Uhr verwickelte ein bislang unbekannter Täter eine 68-jährige Cloppenburgerin in Cloppenburg in der Mühlenstraße in ein Gespräch und entwendete daraufhin die auf einem Tisch befindliche Geldbörse. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Brand

Am Freitag, 26. Januar 2024, gegen 20:15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Heizungsraum eines Nebengebäudes in Löningen an der Hahnenmoorstraße zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen konnte den Brand löschen. Ein 20-jährige Bewohnerin wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 26. Januar 2024, gegen 07:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Böseler mit seinem PKW in Cloppenburg die Friesoyther Straße stadtauswärts in Richtung Varrelbusch. Er beabsichtigte, nach links auf die B 213 in Richtung Emstek / BAB 1 aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW einer 29-jährigen Barßelerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Diese wurde bei der Kollision leicht verletzt. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. Januar 2024, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den in Cloppenburg an der Burgstraße ordnungsgemäß abgestellten PKW eines 52-jährigen Cloppenburgers und entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 26. Januar 2024, gegen 14:55 Uhr befuhr ein 44-jähriger Essener mit seinem PKW in Cloppenburg den Alten Emsteker Weg stadteinwärts. Dabei übersah er den vor ihm verkehrsbedingt stehenden PKW eines 45-jährigen Cloppenburgers und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurde der PKW auf einen weiteren PKW geschoben, wobei sich dieses Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte, ohne den Pflichten eines Beteiligten eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Der 45-jährige Cloppenburger wurde leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um diesen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7.000 Euro. Sachdienliche Hinweise besonders zu dem flüchtigen PKW nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 26. Januar 2024, befuhr ein 70-jähriger Molberger mit seinem PKW den Linderner Damm und beabsichtigte von diesem die Lange Straße zu überqueren. Hierbei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten PKW eines 53-jährigen Friesoythers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Friesoyther wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Samstag, 27. Januar 2024, gegen 07:35 Uhr beabsichtigte eine 66-jährige Cappelnerin mit ihrem PKW von einem Parkplatz in Emstek an der Lange Straße nach links auf diese aufzubiegen. Dabei übersah sie eine 79-jährige Fußgängerin aus Emstek, welche die Lange Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit niedriger Geschwindigkeit, wobei die Fußgängerin schwer verletzt von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Emstek - Brand in einer Gesundheitseinrichtung Am Samstag, 27. Januar 2024, um 03:07 Uhr geriet Elektrik im Technikraum einer Gesundheitseinrichtung in Emstek an der Antoniusstraße in Schwelbrand. 29 Patienten wurden kurzzeitig aus dem betroffenen Objekt evakuiert und konnten anschließend zurückgeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr sowie mehrere Rettungskräfte waren vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta