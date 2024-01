Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 26.01.2024 -27.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, 26.01.2024 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:00 im Kampgartenweg in 49377 Vechta zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 27.01.2024, 01:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Von-Galen-Straße in Dinklage, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 26.01.2024, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw die Große Straße. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,41 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Bei dem ausgehändigten Führerschein handelte es sich zudem mutmaßlich um eine Totalfälschung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bakum - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am 26.01.2024, gegen 23:10 Uhr, wurde auf der Schledehausener Straße in Bakum ein 22-jähriger aus Cappeln mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war das angebrachte Versicherungskennzeichen ungültig und so verfälscht, dass dieses den Eindruck erweckte, für das aktuelle Versicherungsjahr zu gelten.

Vechta - Tageswohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Zeit von 15:15 Uhr bis 19:45 im Dornbusch in 49377 Vechta zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell