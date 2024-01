Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Meldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - versammlungsrechtliche Aktionen in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg im Zusammenhang mit dem sogenannten "Brückentag für die Landwirtschaft"

Im Rahmen des sogenannten "Brückentags für die Landwirtschaft" fanden am Freitag, 26. Januar 2024, zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr, an den Autobahnbrücken Hörsten, Holdorf, Lohne und Harme (alle Landkreis Vechta) entlang der Bundesautobahn A1 sowie an der Autobahnbrücke in Bühren (Landkreis Cloppenburg) versammlungsrechtliche Protestaktionen statt.

Diverse Gruppierungen von Landwirten wurden noch vor ihrem Eintreffen an den jeweiligen Veranstaltungsorten festgestellt und durch die Polizei verkehrslenkend begleitet. Einige von ihnen nutzten das Mittel sogenannter "Schleichfahrten".

An der Autobahnbrücke in Hörsten fanden sich insgesamt 20 Traktoren ein, in Holdorf wurden 25 Traktoren, in Lohne 35 Traktoren und in Harme 30 Traktoren gezählt. Diese waren teilweise mit Plakaten und Schildern bestückt und nutzten gelbe Rundumleuchten.

An der Autobahnbrücke in Bühren befanden sich insgesamt 50 Traktoren. Auch diese hatten ihre gelben Rundumleuchten eingeschaltet und waren vereinzelt mit Plakaten bzw. Schildern bestückt.

Alle fünf Versammlungen verliefen absolut friedlich und störungsfrei. Die An- und Abreise der Teilnehmenden erzeugte nur geringfügige Verkehrsbehinderungen; Rettungs- und Einsatzkräfte konnten die Versammlungsbereiche ungehindert passieren. Auf der BAB A1, sowie auch an den relevanten Auf- und Abfahrten, kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen bzw. Störungen.

Vechta - Brand des Blockheizkraftwerkes in der Uni Vechta

Am Freitag, 26. Januar 2024, löste gegen 14.20 Uhr die Brandmeldeanlage der Universität Vechta in der Driverstraße aus. Hierdurch wurde neben der Feuerwehr auch der technische Leiter der Universität alarmiert. Ursächlich für den Brandmeldealarm war ein Feuer in einem Blockheizkraftwerk, welches sich im Keller des Universitätsgebäudes befindet. Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Langförden und Lohne vor Ort. Diese hatten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Auch Personen wurden nicht verletzt. Nach Einschätzung des technischen Leiters soll ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 150.000 bis 180.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

