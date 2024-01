Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Freitag, 26. Januar 2024, 11.20 Uhr, stoppten Beamte in Bakum, Loher Straße, einen Pkw, Audi, mit britischen Kennzeichen. Am Lenkrad des Audis saß ein 44-jähriger Mann aus Badbergen. Auf Befragen, warum am Fahrzeug britische Kennzeichen angebracht sind, konnte der Badberger keine plausible Auskunft geben. Eine Abfrage in England brachte das Ergebnis, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz vorliegt, es werden keine Steuern entrichtet, zudem war der Termin für die Hauptuntersuchung erloschen. Daher war die Fahrt für den 44-Jährigen am Kontrollort zu Ende, gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell