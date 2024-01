Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, kam es zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße zum Diebstahl einer braunen Ledergeldbörse samt Inhalt eines 71-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Bislang unbekannte Täter entwendeten diese aus seiner Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, wurde gegen 17.55 Uhr auf dem Groten Oh ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lindern - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, wurde um 23.40 Uhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Lindern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, wurde um 15.15 Uhr auf dem Karkweg ein 15-Jähriger aus Cloppenburg auf einem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er hierfür die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Mittwoch, 24. Januar 2024, kam es zwischen 11.50 Uhr und 13.15 Uhr in der Dechant-Hackmann-Straße auf dem Parkplatz vor der dortigen Sporthalle zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür die Beifahrertür eines weißen Tesla, Model 3, einer 53-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zwischen Mittwoch, 24. Januar 2024, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Januar 2024, 08.20 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer im Ahornsteig zunächst den Stahlmattenzaun eines 37-Jährigen. Im weiteren Verlauf beschädigte er einen Betonpfosten an der äußeren Einfriedung zum Grundstück einer 61-jährigen Anwohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23 Januar 2024, kam es zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr in der Sülzbührener Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken den Audi A5 einer 26-Jährigen aus Halen im Bereich des hinteren Stoßfängers. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Molbergen OT Grönheim - Mahnfeuer

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, fand im Zusammenhang mit den derzeitigen sogenannten Bauernprotesten zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einer Ackerfläche zwischen der Langestraße und dem Linderner Damm ein Mahnfeuer statt. An der Veranstaltung nahmen 10 Traktoren und einige PKWs, besetzt mit insgesamt ca. 20 Personen, teil. An- und Abreise verliefen störungsfrei. Der Straßenverkehr wurde nicht behindert. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

