Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, kam es gegen 17.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt Am Bahnhof zum Diebstahl einer braunen Geldbörse samt Inhalt einer 79-Jährigen aus Friesoythe. Ein bislang unbekannter Täter entwendete diese aus ihrer Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 25.Januar 2024, gegen 15.40 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 67-jährige Friesoytherin touchierte beim Rückwärtsfahren mit einem Bus einen dort geparkten PKW einer 29-Jährigen aus Edewecht. Nachdem die Busfahrerin sich den Schaden angeschaut hatte, entfernte sie sich zunächst von der Unfallstelle. Sie konnte aufgrund von Zeugenaussagen kurze Zeit später ermittelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro.

