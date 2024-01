Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, kam es gegen 11.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Diepholzer Straße zum Diebstahl einer grünen Geldbörse samt Inhalt einer 67-Jährigen aus Vechta. Ein bislang unbekannter Täter entwendete diese aus ihrer Handtasche. Zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt im Falkenweg die schwarze Geldbörse samt Inhalt eines 69-Jährigen aus Vechta aus dessen Jackentasche. Im Anschluss wurde mehrfach erfolglos versucht, mit der darin befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten Abbuchungen vorzunehmen. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, wurde um 16.55 Uhr auf dem Westring ein 27-Jähriger aus Steinfeld auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. Januar 2024, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.15 Uhr, wurde in Vechta, Overbergstraße, ein blauer BMW 5er-Reihe, der auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war, an der linken Frontseite durch einen unbekannten Fahrzeugführer, beim Herausfahren aus einer Parklücke, beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nr. 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw in Goldenstedt die Bruchweidenstraße in Richtung Vechta. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Autodach in einem Graben zum Stehen. Der 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Holdorf - landwirtschaftliche Zugmaschine gerät in Brand

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 08.20 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Damme die Straße Fladderlohausen mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, als er plötzlich eine Rauchentwicklung im Innenraum bemerkte. Ursächlich hierfür war ein Kabelbrand. Diesen löschte der Fahrer mit einem mitgeführten Feuerlöscher. Die bereits alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Fladderlohhausen und Holdorf brauchten nicht mehr einzugreifen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Informationen vor.

