POL-HH: 230804-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im Juli und Ausblick auf die Schwerpunkte im August

Hamburg (ots) - Zeit: 05.08.2023, 08:00 - ca. 17:00 Uhr; Ort: Hamburger Innenstadt Am kommenden Samstag findet anlässlich des "Christopher-Street-Day 2023" ein Aufzug mit bis zu 250.000 erwarteten Teilnehmenden statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Seitens des Veranstaltenden ist geplant, dass sich die Teilnehmenden ab 08:00 Uhr in der Langen Reihe versammeln und sich gegen 12:00 Uhr in Bewegung setzen. ...

