Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrüger gibt sich als Tochter aus

Uslar (ots)

Uslar, 26.01.23, 20.00 Uhr - 27.01.23, 13.00 Uhr

USLAR (st) - Betrug via SMS

Bislang unbekannter Täter gibt sich in einer SMS an einen 57 - Jährigen aus Uslar, als dessen Tochter aus, die ihr Mobiltelefon verloren habe und nun Geld benötige. Daraufhin wird durch den Geschädigten gutgläubig eine vierstellige Summe an ein ausländisches Konto überwiesen. Die Polizei bittet nochmals, misstrauisch zu sein und nicht auf diese Art von Nachricht zu antworten. Senden sie keinesfalls prompt Geld und kontaktieren sie ihre Angehörigen oder die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell