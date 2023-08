Polizei Hamburg

POL-HH: 230803-1. Verkehrsmeldung zur CSD-Demo 2023

Hamburg (ots)

Zeit: 05.08.2023, 08:00 - ca. 17:00 Uhr; Ort: Hamburger Innenstadt

Am kommenden Samstag findet anlässlich des "Christopher-Street-Day 2023" ein Aufzug mit bis zu 250.000 erwarteten Teilnehmenden statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Seitens des Veranstaltenden ist geplant, dass sich die Teilnehmenden ab 08:00 Uhr in der Langen Reihe versammeln und sich gegen 12:00 Uhr in Bewegung setzen. Ihr Weg führt sie über die folgende Route: Kirchenallee - Ernst-Merck-Straße - Steintorwall - Steinstraße - Speersort - Bergstraße - Mönckebergstraße - Steintorwall - Glockengießerwall - Ferdinandstor. Gegen 17:00 Uhr soll der Aufzug an der Lombardsbrücke enden.

Aufgrund der umfangreichen Sperrmaßnahmen entlang der Strecke bittet die Polizei alle Teilnehmenden und City-Besuchende, mit dem - möglichst schienengebundenen - ÖPNV, per Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich rund um die Hamburger Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren.

Bereits am morgigen Freitag wird in diesem Zusammenhang ein Aufzug in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit bis zu 1.000 Teilnehmenden durchgeführt. Beginnend in der Bergstraße führt die Demo über die Mönckebergstraße in Richtung Hauptbahnhof und von dort weiter zum geplanten Endkundgebungsort in der Langen Reihe/Carl-von-Ossietzky-Platz.

Bei dem vom 04.08.2023, 12:00 Uhr, bis 06.08.2022, 22:00 Uhr, stattfindenden CSD-Straßenfest ist die Polizei mit einem Infostand am Jungfernstieg gegenüber der Einmündung Neuer Wall vertreten. Neben Polizistinnen und Polizisten, die Interessierte zu verschiedensten Themen informieren, stehen auch die Ansprechpersonen LSBTI* der Polizei Hamburg, Petra Marzian und Marco Burmester-Krüger, zur Verfügung.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell