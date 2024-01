POL-CLP: Pressemitteilung 27./28.01.24

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitag, 26.01.2024 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:00 im Kampgartenweg in 49377 Vechta zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen. ...

mehr