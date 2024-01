LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren.

Nordhausen/Gudersleben (ots) - Ein Fahrradfahrer wurde auf Grund seiner Fahrweise am Freitag, gegen 20:30 Uhr, in Nordhausen in der Conrad-Fromann-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,65 Promille, eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Kurz vor Mitternacht hielten Beamte einen PKW auf der Ortsverbindungsstraße Gudersleben-Woffleben an. Der Fahrer "pustete" bei einem Alkoholtest 0,57 Promille, so dass eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle ...

