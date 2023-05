Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht zwischen Höchstenbach und Mündersbach

Höchstenbach (ots)

Am Dienstagvormittag, kurz vor elf Uhr, befuhr ein dunkler PKW die B 413, Höchsenbach in Richtung Mündersbach. Vor einer Rechtskurve kam er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass die Fahrzeugführerin eines grauen Opel Astras nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei stieß sie gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Zu einer Berührung der entgegenkommenden Fahrzeuge kam es nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt den Unfall beobachtet oder kann einen Hinweis auf den dunklen PKW geben? Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell