POL-PDMT: Verkehrsgefährdung L335 Miehlen Nastätten

Montabaur / Vielbach (ots) - Am Vormittag des 26.05.2023 wurde sowohl in Vielbach, als auch in Montabaur je ein männlicher Fahrzeugführer von Beamten der Polizeiinspektion Montabaur einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Verlauf sich Hinweise auf akute Drogenbeeinflussung ergaben. Drogenvortests bestätigten die zuvor festgestellten ...

mehr