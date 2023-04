POL-DA: Rüsselsheim: Nächtliche Verkehrskontrolle im Rugbyring/25 Autofahrer zu schnell - Zwei Fahrverbote drohen

Oberzent (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagmittag (14.04.) und Samstagnachmittag (15.04.) in das Büro einer Firma in der Hirschhorner Straße eingebrochen. Die Täter hatten eine Bürotür aufgebrochen und anschließend eine Geldkassette samt Inhalt gestohlen. Die Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06062/9530 um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte ...

mehr