Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei ukrainische und einen polnischen Schleuser festgenommen, Sicherstellung Schleuserfahrzeuge und Waffen

Görlitz, Kodersdorf, Nieder Seifersdorf (ots)

Am Samstag (30. September 2023) nahm die Bundespolizei einen ukrainischen und am Sonntag (1. Oktober 2023) zwei ukrainische sowie einen polnischen Schleuser fest. Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundesbereitschaftspolizei in Kodersdorf einen polnischen Audi A6. Zuvor wurde das Fahrzeug für eine Kontrolle an der Anschlussstelle Kodersdorf von der Autobahn abgeleitet. Nur der ukrainische Fahrer (39) konnte sich ausweisen. Seine vier Begleiter waren nicht im Besitz gültiger Reisedokumente. Sie gaben an aus Syrien zu stammen. Der Fahrer wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Beamten in der Ablage der Fahrertür ein griffbereites Einhandmesser fest. Das Fahrzeug sowie das Einhandmesser wurden sichergestellt. Gegen den 39-jährigen wird nun wegen des Verdachts Einschleusen von Ausländern sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Kaum war der Sonntag angebrochen, nahmen Beamte der Bundesbereitschaftspolizei an der Anschlussstelle Görlitz einen ukrainischen Schleuser fest. Der 45-Jährige schleuste in seinem Opel Zafira einen Mann (42), zwei Frauen (45, 19), einen Jugendlichen (17) sowie drei Kinder (13, 10, 8) aus Syrien ein.

Sieben Stunden später klickten für einen 29-jährigen polnischen Schleuser die Handschellen. Eine aufmerksame Bürgerin meldete der Leitstelle der Polizeidirektion Görlitz, dass soeben in Kodersdorf Personen aus einem silbernen Transporter mit schwarzer Schrift abgesetzt wurden. Eine Streife der Bundespolizei konnte dank der Beschreibung das Fahrzeug auf der B115 in Richtung Görlitz fahrend feststellen und kontrollieren. Der Fahrer wies sich mit seiner polnischen Identitätskarte aus. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Bei der Kontrolle der Ladefläche wurden Essenreste und leere Flaschen festgestellt sowie ein stechender Geruch wahrgenommen. Der Pole wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen. Auch hier wurde das Fahrzeug sichergestellt. Insgesamt setzte der Schleuser 36 syrische Staatsangehörige in Kodersdorf ab.

Gegen 08.15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf einen tschechischen VW-Kleintransporter. Der Fahrer (47) wies sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass aus. Im Fahrzeug befanden sich noch weitere zwölf Personen, wobei einer auf dem Beifahrersitz, neun von ihnen verteilt auf den zwei Rücksitzbänken (ausgelegt für sechs Personen) saßen und zwei im Kofferraum hockten. Bei den Geschleusten handelt es sich um fünf Männer, drei Frauen und vier Kinder aus Syrien. Der Schleuser wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde in der Beifahrertür ein griffbereites Springmesser aufgefunden. Das Messer sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Der hiesige Ermittlungsdienst hat in allen vier Schleusungsfällen die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig werden die unmittelbar Beschuldigten vernommen und im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt.

Neben den 59 Geschleusten nahm die Bundespolizei noch weitere 141 Migranten in Gewahrsam.

