Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuser flüchtet und lässt 18 Personen eingesperrt auf der Ladefläche zurück

Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Am heutigen Tag (28. September 2023) kurz nach Mitternacht reiste am Grenzübergang Podrosche ein weißer polnischer Kleintransporter nach Deutschland ein. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu kontrollieren, gab der Unbekannte Gas. Als der Streifenwagen den Fluchtwagen überholen wollte, versuchte der Fahrer diesen von der Straße abzudrängen, kam dabei selbst von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer flüchtete in das naheliegende Waldstück. Auf der Ladefläche seines Transporters ließ er 18 syrische Staatsangehörige zurück. Die Nachsuche nach dem Schleuser blieb trotz der Unterstützung eines Polizeihubschraubers erfolglos. Bei dem Unfall wurde zum Glück keine Person verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgt zuständigkeitshalber durch die Landespolizei. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Schleuser und den damit verbundenen lebensgefährdenden Umständen der Schleusung aufgenommen.

