Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Fahrradständers

In der Zeit zwischen Samstag, 27. Januar 2024, 18.00 Uhr, und Sonntag, 28. Januar 2024, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Stedingsmühler Straße einen selbstgebauten Fahrradständer. Der Fahrradständer war seit knapp fünfzehn Jahren an der dortigen Bushaltestelle platziert. Er bietet Platz für fünf Fahrräder, ist knapp 2 Meter lang und wiegt 20 bis 25 Kilogramm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (0 44 75) 94 12 20 entgegen.

