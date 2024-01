Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 28. Januar 2024, wurde um 03.00 Uhr in Erlte ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 28. Januar 2024, wurde gegen 13.00 Uhr in der Küstermeyerstraße ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Da der 36-Jährige die Durchführung eines Drogenvortests verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, 28. Januar 2024, 02.30 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde in Dinklage, Schulstraße, durch bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen von einem Mercedes-Benz, GLE 350d 4MATIC, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Am Freitag, 26. Januar 2024, 11.25 Uhr wurde in Bakum, Loher Straße, ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen kontrolliert. An seinem Fahrzeug waren britische Kennzeichen angebracht, obwohl der 44-Jährige seinen festen Wohnsitz bereits seit mehr als 6 Monaten in Deutschland unterhält. Des Weiteren wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand und auch der Termin zur Hauptuntersuchung bereits abgelaufen war. Dem Badberger wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 28. Januar 2024, um 15.15 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger aus Twistringen die Steinstraße mit einem Pkw in Richtung Damme. Als er nach links in die Straße Auf den Dünen abbog, übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, das von einem 27-Jährigen aus Damme geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,00 EUR. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Neunkirchen-Vörden - Diebstahl von Dämmmaterial

Von einer Baustelle am Glockenheideweg 21 wurden im Zeitraum von Donnerstag, 25. Januar 2024, 18.00 Uhr, bis Freitag, 26. Januar 2024, 10.00 Uhr, mehrere Pakete mit Glaswolle entwendet. Die bislang unbekannten Täter luden das Material vermutlich in ein Fahrzeug und entfernten sich unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Telefon 0 54 93 / 91 35 60.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, um 19.40 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Damme die Straße Zu den Klünen mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

