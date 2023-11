Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: größerer Polizeieinsatz nach Hinweis auf eine ungeklärte Gefahrenlage

Röhl (ots)

Am heutigen Mittwochmittag kam es in der Ortslage Röhl zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor sprach ein in Röhl wohnhafter Mann telefonisch unspezifische Drohungen gegenüber einem Unternehmen aus, welche gegen 13:45 Uhr der Polizeiinspektion Bitburg gemeldet wurden. Um eine Gefahrenlage ausschließen zu können, fanden an der Anschrift des Mannes Aufklärungs- und Durchsuchungsmaßnahmen durch starke Kräfte der PI Bitburg statt. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen konnte keine Ernsthaftigkeit hinter den Drohungen erkannt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell