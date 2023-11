Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Daun (ots)

Am 19.11.2023 bereits berichtete die Polizei von einem 48-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Daun, welcher eine eher ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt beging.

Am 18.11.2023 gegen 20:10 Uhr beobachtete der Wachhabende der Polizeiinspektion Daun einen Fahrzeugführer, welcher in die Einfahrt der Polizeiinspektion Daun einfuhr und erst kurz vor dem verschlossenen Einfahrtstor nach Überfahren eines dortigen Bordsteins der Grünanlage zum Stillstand kam. Im Anschluss versuchte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in der Einfahrt zu wenden. Eine umgehende Überprüfung des Fahrzeuges und des Fahrzeugführers ergab, dass sich dieser den vorderen Reifen seines Fahrzeuges durch die Kollision mit dem Bordstein luftleer gefahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 48-jährige Fahrzeugführer aus dem Dauner Stadtgebiet mit einem Wert von über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er war nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Hause gewesen, nun jedoch falsch abgebogen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug blieb zunächst auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion stehen.

Nun am 28.11.2023 gegen 17:29 Uhr wurde der Mann mit seinem Fahrzeug erneut fahrend in der Mainzer Straße in Daun durch die Polizeibeamt*innen festgestellt. Aufgrund der vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt vom 18.11.2023 war der 48-Jährige nicht mehr im Besitz seiner Fahrerlaubnis, so dass er das Fahrzeug ohnehin schon ohne eben diese führte. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem erneut Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert weit über 2,0 Promille. Es wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell