POL-PDWIL: Ihre Polizei vor Ort Informationen rund um den Callcenter-Betrug auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues

Sankt Aldegund (ots) - Auf dem Betriebsgelände des Weingut Oster in Sankt Aldegund hat sich am Montag, den 27.11.2023 gegen 19.00 Uhr eine Person unberechtigt aufgehalten. Die Person wird als männlich , helle Mütze, dunkle Jacke mit normaler Statur beschrieben. Seine schwarz-weiße Tarnfleckhose wird als auffällig benannt. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, meldet sich bitte bei der örtlichen Polizeibehörde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell ...

mehr