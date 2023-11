Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gillenfeld (ots)

Am 27.11.2023 gegen 10:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug die Straße "In der Lunn" in Gillenfeld.

Hier beschädigte er ein Schild, sowie einen Baum der Gemeinde. Durch Anwohner wurde der Unfallverursacher auf den Schaden angesprochen, welcher sich sodann aber dennoch entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell