Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rüttelplatte entwendet - Bargeld aus Kasse entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Rüttelplatte entwendet

Lauterbach. Unbekannten Tätern gelang es zwischen Montagmittag (06.11.) und Mittwochmorgen (08.11.) eine Rüttelplatte der Marke Weber mit einem Wert von rund 9.500 Euro aus einem Lager in der Fuldaer Straße zu entwenden. Um an die Baumaschine zu gelangen, brachen die Unbekannten gewaltsam mehrere Schlösser auf. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld aus Kasse entwendet

Feldatal. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (08.11.), zwischen 14.30 Uhr und 15.20 Uhr, vermutlich über die Hintertür eines Blumengeschäfts im Plattenweg in Ermenrod Zutritt zum Inneren. Dort entwendeten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus einer Kasse und flüchteten unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell