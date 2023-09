Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Zeugen nach Brand (30.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es in einer ehemaligen Jugendherberge in der Villinger St. Georgener Straße zu einem Brand mit Sachschaden gekommen (wir berichteten). Nach aktuellem Sachstand gehen die Ermittler von einer, möglicherweise auch fahrlässig verursachten Brandstiftung aus. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, denen zur Tatzeit am Mittwoch gegen 1.30 Uhr Personen aufgefallen sind, die sich in der Nähe der Brandstelle, im Bereich St. Georgener Straße bis zur Berliner Straße, aufgehalten haben. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 07721 601-0.

