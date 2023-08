Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Böller in Haustürbriefkasten - Polizei bittet um Hinweise (30.08.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Schloßstraße gesprengt. Gegen 21.20 Uhr warfen die Täter einen entzündeten Böller in den an der Rückwand der Haustür angebrachten Briefkasten des bewohnten Bauernhauses. Durch die Wucht der Explosion zersprang der Holzkasten auf der Innenseite der Tür, wobei im Gebäudeinneren durch umherfliegende Holzsplitter zudem nicht unerheblicher Schaden an Wand, Decke und im Aufgang zum ersten Obergeschoß entstanden. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt der Explosion keiner der Bewohner im Bereich des Hausflurs. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die am Mittwochabend Verdächtiges in der Schloßstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

