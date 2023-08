Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem und getunten Roller Unfall gebaut (30.08.2023)

Wehingen (ots)

Ein jugendlicher Rollerfahrer hat am Mittwochabend einen Unfall gebaut, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Gegen 22.30 Uhr fuhr der 17-Jährige mit einem Roller und einem 16-Jährigen Mitfahrer im Bereich der GWRS Schlossbergschule an einer Schranke vorbei. Zur gleichen Zeit lief ein 14 Jahre altes Mädchen ebenfalls um die Schranke herum, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und der Fußgängerin kam, wobei alle drei Jugendlichen stürzten und Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und sein Zweirad nicht zugelassen und versichert und zudem noch technisch verändert worden war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

