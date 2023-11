Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Versuchter Diebstahl aus Pkw - Pkw-Anhänger gestohlen - Einbruch in Kindertagesstätte - Pkw aufgebrochen

Auto zerkratzt

Fulda. Unbekannte zerkratzen in der Nacht zu Mittwoch (08.11.) die Beifahrerseite eines am Straßenrand im Brunnenweg im Stadtteil Lehnerz abgestellten grauen Seat Ibiza. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Eichenzell. In der Turmstraße öffneten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (08.11.), gegen 3.45 Uhr, mehrere Pkw und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Anhänger gestohlen

Fulda. Ein Pkw-Anhänger mit Plane und der Aufschrift "Globus Baumarkt" sowie dem amtlichen Kennzeichen FD-XW 396 wurde zwischen Samstagabend (04.11.) und Sonntagmittag (05.11.) zum Ziel Unbekannter. Diebe entwendeten den in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Am Schafacker" im Ortsteil Sickels abgestellten Anhänger im Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (08.11.) in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am alten Schlachthof " ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere Laptops und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Am Mittwochmorgen (08.11.), zwischen 10.45 Uhr und 11.50 Uhr, brachen Unbekannte einen braunen VW Tiguan auf, der auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße "Am Rosengarten" abgestellt war und stahlen ein Handy im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

