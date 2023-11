Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Zaun entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Kirchheim. Von einem Lkw und einem Ford entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (05.11.) jeweils ein Kennzeichen "SLÜ-PI 1960" und "SLÜ-RI 80". Die Fahrzeuge waren in der Teichstraße in Willingshain geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zaun entwendet

Niederaula. Unbekannte entwendeten in einem nicht bekannten Zeitraum rund 25 Felder eines Stabmattengitterzauns, der ein Gewerbegrundstück in der Straße "Am Friedrichsfeld" in Kleba umzäunt hat. Der Diebstahl ist am Mittwoch (08.11.), gegen 11.50 Uhr, aufgefallen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

