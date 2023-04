POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit Radfahrern auf "Augenhöhe" - Fahrradgruppe des Polizeipräsidiums Pforzheim nimmt ihren Dienst auf

Pfalzgrafenweiler (ots) - Der Dachstuhl eines Wohngebäudes hat am Freitagnachmittag in Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler Feuer gefangen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Der Brand war gegen 13:45 im Bereich des Daches des Anwesens in der Herzogstraße ausgebrochen. Im Haus anwesende Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Als Ursache für das Feuer ...

mehr