Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am frühen Abend wurde ein 33-jähriger Mann mit Verletzungen am Oberkörper aufgefunden. Er konnte keine sachdienlichen Hinweise zur Entstehung der Verletzungen machen. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und wird dort aktuell behandelt. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

