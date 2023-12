Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Dirmstein (ots)

Die 43-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am 14.12.2023 um ca. 15:30 Uhr auf Höhe der Lokalbahnstraße 16 in 67246 Dirmstein am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie am Samstagmorgen (16.12.2023) um ca. 09:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug losfahren wollte, bemerkte sie einen Streifschaden am vorderen linken Radkasten/Kotflügel. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher muss den PKW der 43-Jährigen vermutlich beim Vorbeifahren touchiert und beschädigt haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell