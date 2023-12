Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 1,54 Promille auf dem Heimweg

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 16.12.2023 gegen 05:50 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinien fahrender PKW von Esthal in Richtung Lambrecht gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte der 54-jährige Autofahrer in Lambrecht schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Bei dem 54-Jährigen konnte durch die eingesetzten Beamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Anschließend versuchte sich der Mann durch Wegrennen der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Die Flucht konnte durch die eingesetzten Beamten nach wenigen Metern beendet werden. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell