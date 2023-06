Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Woche der Medienkompetenz: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz informiert in drei Webseminaren zu Betrug beim Online-Shopping, Cybercrime-Maschen und sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum

Mainz (ots)

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) beteiligt sich in diesem Jahr mit drei Webseminaren an der Woche der Medienkompetenz (3. bis 9. Juli). Zusammen mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informiert das LKA über Betrugsmaschen beim Online-Shopping (3. Juli) sowie Cyberattacken und Datensicherheit (6. Juli). Zudem geht es in einem Webseminar am 4. Juli um den Schutz vor sexuellem Missbrauch. Alle Webseminare sind kostenlos. Fragen werden im Live-Chat beantwortet.

Webseminar 1) Betrugsmaschen beim Online-Shopping (3. Juli)

Kriminelle Machenschaften sind im Netz allgegenwärtig. In Fake-Shops, mit gefälschten Angeboten und anderen Tricks kassieren Kriminelle beim Online-Shopping ab oder treiben auf Plattformen wie "Kleinanzeigen" ihr Unwesen. In diesem Webseminar informieren Präventionsexperte Michael Krausch vom LKA und Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale über gängige Betrugsmaschen im Netz und geben Tipps, wie man sich vor Abzocke schützen kann. Das Webseminar findet am Montag, 3. Juli, ab 16 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Mehr Infos und Anmeldung: https://s.rlp.de/ptIm3

Webseminar 2) Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum (4. Juli)

Ob im Internet oder durch Social Media und Messenger-Dienste: Kinder und Jugendliche werden immer häufiger mit kinderpornografischen Bildern und Videos konfrontiert, die leichtfertig geteilt werden. Die Wenigsten sind sich bewusst, dass nicht nur das Herstellen, der Erwerb und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch das Weiterleiten und die damit verbundene Verbreitung, strafbar ist. Deshalb berät das LKA in einem Webseminar am Dienstag, 4. Juli, ab 16 Uhr, zum Thema "Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum". Zielgruppe sind insbesondere Eltern, Pädagogische Fachkräfte an Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Personen die sich im Bereich "Bildung und Erziehung" in Ausbildung bzw. im Studium befinden. Mehr Infos und Anmeldung: https://s.rlp.de/7coQO

Webseminar 3) Tipps zum Schutz vor falschen Polizisten, Phishing & Co (6. Juli)

In diesem Webseminar werden verbreitete Cybercrime-Maschen vorgestellt. Präventionsexperte Michael Krausch vom LKA und Maximilian Heitkämper von der Verbraucherzentrale zeigen auf, wie man Cyberattacken frühzeitig erkennt und nach Möglichkeit abbricht. Außerdem geben sie Tipps, wie man sich so absichern kann, dass die kriminellen Maschen möglichst ins Leere laufen. Und sie informieren darüber, was Opfer von Internetkriminellen im Schadensfall tun sollten. Das Webseminar findet am Donnerstag, 6. Juli, ab 15:30 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten. Mehr Infos und Anmeldung: https://s.rlp.de/i2XVH

Umfangreiche Informationen zur Sicherheit im Netz gibt es zusätzlich unter folgenden Links: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sicher-im-internet https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/

Hintergrund:

Die Woche der Medienkompetenz Rheinland-Pfalz (WMK) ist eine Initiative des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz, des Pädagogischen Landesinstituts und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wird von einer wachsenden Zahl von Partnern unterstützt. Bei der WMK geht es um die Vermittlung eines handlungssicheren, kompetenten Umgangs der Menschen in Rheinland-Pfalz mit digitalen Medien in der Schule, im Berufsleben, im Ruhestand, in der Freizeit und im Alltag. Die Woche der Medienkompetenz macht die umfangreichen, bestehenden Angebote in den Bereichen Medienkompetenz, Medienpädagogik und Medienbildung in der rheinland-pfälzischen Öffentlichkeit noch stärker bekannt und wirbt für das Thema Medienkompetenz. Mehr Infos: https://wmk-rlp.de/

