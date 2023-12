POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 13.12. - 15.12.2023 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu zwei Kennzeichendiebstählen. Unbekannte Täter entwendeten beide Kennzeichen samt Halterung an einem VW Polo auf einem Parkplatz in der Chemnitzer Straße. In der Friedhofstraße in Lachen-Speyerdorf war ein Mercedes-Benz Vito am Straßenrand abgestellt. Bei diesem Fahrzeug wurde das hintere Kennzeichen durch unbekannte Täter entwendet. ...

