Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbrecher in Wohnhäusern stehlen Bargeld und Schmuck, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 16.30 bis 20.00 Uhr waren Einbrecher in Bad Arolsen-Mengeringhausen unterwegs. Bei drei Wohnhäusern nutzten sie die Dämmerungszeit und die Abwesenheit der Bewohner aus und konnten gewaltsam eindringen, bei einem vierten Haus wurden sie von einer trotz dunklem Haus anwesenden Bewohnerin gestört. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Die Tatorte im Mengeringhäuser Wohngebiet "Feldflosse" befinden sich im Amselweg, Lerchenweg, Finkenweg und in der Höher Straße. Bei drei der vier Einfamilienhäuser gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen von Fenstern in die Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. In einem Fall wurden sie wahrscheinlich von einer heimkehrenden Bewohnerin gestört, so dass sie ohne größere Beute flüchten musste.

Bei dem vierten Fall blieb es beim Versuch des Einbruchs. Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Höher Straße hörte es gegen 19.00 Uhr klingeln, sie öffnete aber nicht die Haustür. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall aus Richtung ihrer Terrasse. Sie schaltete sofort die Beleuchtung ein und ließ ein Rollo herunter, so dass die Täter die Flucht ergriffen. Die Einbrecher hatten versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstagabend in Mengeringhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Wichtige Zeugen könnten auch Bewohner von Einfamilienhäusern sein, bei denen Unbekannte unter einem Vorwand geklingelt haben, um eine Anwesenheit der Bewohner zu testen

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell