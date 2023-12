POL-PDNW: PI Grünstadt - Mit 2,38 Promille auf dem Weg zur Arbeit

Lambrecht (Pfalz) (ots) - Am 16.12.2023 gegen 05:50 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinien fahrender PKW von Esthal in Richtung Lambrecht gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte der 54-jährige Autofahrer in Lambrecht schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Bei dem 54-Jährigen konnte durch die eingesetzten Beamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter ...

mehr