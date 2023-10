Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Radfahrer

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Dorstener Straße/Schalenweg sind heute Morgen ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 36-jährige Pedelec-Fahrer aus Haltern am See wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 64-jährige Autofahrer aus Haltern am See gegen 6.45 Uhr von der Dorstener Straße nach links auf den Schalenweg abbiegen - und kollidierte dabei mit dem 36-Jährigen, der auf dem Radweg der Dorstener Straße (stadtauswärts) unterwegs war. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde - nach bisherigen Informationen - leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

