Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 12-Jährige bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Marler Straße ist am Mittwochnachmittag eine 12-Jährige aus Haltern am See von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichten Verletzungen. Die 12-Jährige war gegen 16.15 Uhr aus einem Bus ausgestiegen - und wollte dann die Marler Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem 70-jährigen Autofahrer aus Haltern am See, der in Richtung Bossendorf (Osten) unterwegs war, angefahren. Es entstand geringer Sachschaden.

