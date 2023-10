Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Recklinghausen (ots)

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel war am Morgen (06:45 Uhr) auf der B235 (Habinghorster Straße) in Fahrtrichtung Datteln unterwegs. In Höhe der Grutholzallee wollte sie nach links in Richtung Europaplatz abbiegen. Auf der B235 kam ihr ein 56-jähriger Autofahrer aus Essen entgegen. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Autofahrer verletzt - sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand außerdem 8.000 Euro Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

