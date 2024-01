Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 29.01.2024, gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle konnte ein Vortest durchgeführt werden, dieser wies eine Drogenbeeinflussung aus. Bei dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 02:20 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw den Jugendherbergsweg, obwohl, er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,49 Promille. Weiterhin war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 29.01.2024, 12.30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Damme mit einem Wohnmobil den Tannenweg stadtauswärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 53-jährigen Frau aus Vechta, die den Tannenweg in gleicher Richtung befuhr und verkehrsbedingt halten musste. Die 53-jährige Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 28.01.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Lohner Straße, dortiges Fitness-Center ein grauer VW Polo an der hinteren Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 29.01.2024, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung Bakum und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 64-jährigen Frau aus Vechta. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.

