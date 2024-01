Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Pkw

Am Dienstag, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Grapperhauser Mark. Dort entwendeten sie einen Schlüsselbund, an welchem sich unter anderem der Fahrzeugschlüssel befand. Die unbekannten Täter entwendeten anschließend den Pkw der 54-jährigen Geschädigten. Hierbei handelt es sich um einen Volkswagen, Golf, Baujahr 2011, in grau, mit Vechtaer Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Montag, 29.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 07:30 Uhr in ein Schulgebäude an der Schulstraße. Dort entwendeten sie technisches Zubehör und Bargeld. Der Schaden wurde auf rund 1.000,00 Euro geschätzt, Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-09 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann die Straße Zur Schemder Bergmark, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Mittwoch, 31.01.2024, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Straße Fehrenkamp, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 11:15 Uhr beabsichtigte eine 34-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Dinklager Straße aufzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Mann aus Lohne, welcher mit seinem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Gehrde mit seinem Krad die Straße Bieste, Fahrtrichtung Neuenkirchen. Der 27-Jährige kommt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Er wird leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 29.01.2024, gegen 22:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 18-jährigen Mannes aus Uplengen. Der Pkw, ein Mitsubishi Outlander, war am Kastanienweg abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

