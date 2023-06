LPI-J: Schockanrufe und Trickbetrug in Apolda und im Umland

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 22-Jähriger tätigte am Mittwochabend Einkäufe in einem Verbrauchermarkt in der Jenaer Straße in Stadtroda. Jedoch war es bei ihm mit dem Willen alle Waren zu bezahlen nicht weit her. Teile verstaute er in einer Tasche in dem mitgeführten Kinderwagen und wollte diese so unentgeltlich aus dem Markt bringen. An der Kasse sprach ihn daraufhin eine Verkäuferin an. In der Folge warf der Mann die Waren vor die Füße der Verkäuferin und ...

mehr