POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Zeugenaufruf nach Bedrohung Am Dienstag, 30.01.2024, im Zeitraum von 16:29 Uhr bis 16:55 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass eine männliche Person mit einer Waffe auf Personen bzw. Fahrzeuge ziele. Die Person habe sich zunächst an der Friesoyther Straße aufgehalten und sei wenig später an der Hauptstraße, im Bereich der Fußgängerbrücke, erneut auffällig geworden. Die männliche Person wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre - ca. 1,70 m groß - kompakte Statur - schwarze Schuhe - Dunkelblaue Hose - heller Pullover oder T-Shirt unter der Jacke - dunkelblaue Jacke - keinen Bart - keine Brille - dunkle Haarfarbe - rechteckiges Gesicht

Zur Waffe selbst können keine weiteren Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zur Identität des Gesuchten machen können oder die Person ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491/9339-0) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 05:54 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Altenoythe mit ihrem Pkw die Straße An den Tannen und beabsichtigte nach links auf die Altenoyther Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 69-jährigen Mannes aus Friesoythe. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 30.01.2024, gegen 17:30 Uhr, befuhren eine 38-jährige Frau aus Bösel, eine 45-jährige Frau aus Barßel und eine 24-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihren Pkw in genannter Reihenfolge die Thüler Straße, Fahrtrichtung Friesoythe. Als die 38-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte die 24-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zum Zusammenstoß, bei welchem die 45-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert.

