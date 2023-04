Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressives Verhalten endet in Gewahrsamszelle

Gera (ots)

Gera. Eigentlich routinemäßig erschien gestern Abend (18.04.23) gegen 17:10 Uhr ein Mann (49) in der Kriminalpolizei in Gera. Er wollte dort einen Vorfall melden. Nach eingehender Prüfung stellte sich bei diesem jedoch keine strafrechtliche Relevanz heraus. Als die Polizisten den alkoholisierten Mann baten, die Dienststelle zu verlassen, begann er Beleidigungen auszustoßen und den Mittelfinger zu zeigen. Bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme, leistete er Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. In der Gewahrsamszelle selbst zeigte er Selbstverletzungstendenzen, wobei er sich auch selbst leicht verletzte, so dass ihn die Polizisten in ein Krankenhaus verbrachten. Nach ärztlicher Begutachtung konnte er von dort die Heimreise antreten. Die Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt. Den Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (TL)

