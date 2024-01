Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Diebstahl im Schmölderpark

Mönchengladbach (ots)

Gestern Morgen, 24. Januar, meldete ein 34-Jähriger den Diebstahl seines Autos bei der Polizei. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich im Laufe der Nacht entwendet.

Um 8.45 Uhr erschien ein 34-jähriger Rheydter bei der Polizei und teilte mit, dass Unbekannte sein Auto gestohlen haben. Der Mann hatte seinen Wagen, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes Kombi handelt, am Vortag, 23. Januar, gegen 19.30 Uhr an der Straße Bäumchesweg im Schmölderpark abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass es nicht mehr dort war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt sie unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell