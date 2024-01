Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Unfälle durch Glatteis

Kreis Viersen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen weist die Statistik insgesamt 17 Verkehrsunfälle im Kreis Viersen aus. In drei Fällen wurden Menschen verletzt, Bei 14 Unfällen blieb es bei Sachschaden.

Die Unfälle waren über das komplette Kreisgebiet verteilt. In Viersen gab es fünf Unfälle, in Nettetal vier, in Kempen drei, in Tönisvorst zwei und jeweils einen in Niederkrüchten, Grefrath und Schwalmtal. Die drei Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich in der Zeit zwischen 4.20 Uhr und 5.45 Uhr.

Zuerst kam gegen 4.20 Uhr ein 27-jähriger Erkelenzer mit einem Trecker auf der Krickenbecker Allee in Nettetal-Hinsbeck von der Straße ab. Er war auf dem Stück zwischen Johannesstraße und Neustraße unterwegs. Weil die Straße sehr glatt war, kam er nach rechts von der Straße ab und landete im Graben, wo sich der Traktor einmal überschlug. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die Krickenbecker Allee war für die Bergung des Treckers bis gegen 9 Uhr gesperrt.

Gegen 5.15 Uhr war ein 31-jähriger Nettetaler auf der Hinsbecker Straße bei Grefrath von Hinsbeck aus in Richtung Wankumer Landstraße unterwegs. Er kam aufgrund der Glätte nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verletzt.

Gegen 5.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann zur Waldnieler Straße nach Schwalmtal-Amern gerufen. Dort war ein 53-jähriger Schwalmtaler zwischen Waldniel und Amern in einer Kurve nach links von der glatten Straße ab und streifte mit seinem Pkw einen Baum. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /hei (37)

