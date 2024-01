POL-VIE: Brüggen-Bracht: Brand in Unterbringungseinrichtung fahrlässig ausgelöst

Nettetal-Breyell (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, haben Unbekannte in eine Werkstatt am Felderend in Breyell eingebrochen und eine Geldkassette mit einem dreistelligen Eurobetrag sowie diverses Werkzeug entwendet. Die Unbekannten hatten nach ersten Erkenntnissen die Werkstatttür, die zum Hof hinaus geht, ausgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Polizei ...

