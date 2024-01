Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Zeugen gesucht nach Fahrzeugbrand

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwochmorgen sind Feuerwehr und Polizei zur Friedhofstraße in Amern gerufen worden, weil dort ein Pkw in Flammen stand. Ausgebrochen war das Feuer gegen 6.20 Uhr auf einem Garagenhof an der Friedhofstraße. Die Feuerwehr löschte das Auto und eine Hecke, auf die die Flammen bereits übergegriffen hatten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat 500, der als "Microcar" - Fahrzeug bis 25 km/h - zugelassen war. Nach ersten Ermittlungen lässt sich Brandstiftung nicht ausschließen. Deshalb suchen die Ermittler nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch oder speziell am Mittwochmorgen im Bereich der Friedhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Vielleicht war ja um diese Zeit schon jemand auf dem Weg zur Arbeit oder hat einen Hunde-Spaziergang gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (35)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell